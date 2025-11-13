انتخابات 2025: تشكيل لجان قانونية لحسم الطعون

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، ، إن "المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون"، مشيرة إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين"، بحسب "واع".وأكدت أن "كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر".ولفتت إلى أن "النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق على النتائج"، منوهة بأن "أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة".