https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-546993-638987172222968268.jpeg
المفوضية توضّح مراحل حسم المقاعد الانتخابية قبل إعلان النتائج النهائية
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-14 | 06:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
544 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
كشفت
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، اليوم الجمعة، عن آلية حسم الشكاوى والطعون قبل المُصادقة على أسماء الفائزين النهائية.
وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
،
نبراس أبو سودة
، إن "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل إعلان النتائج النهائية"، بحسب
الوكالة الرسمية
.
وأوضحت أن "المفوضية تعمل أولاً على حسم الشكاوى المُقدَّمة، بالإضافة إلى معالجة المحطات التي لم تُرسل نتائجها خلال الساعات الست الأولى من إغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يُفترض أن تصل عبر الوَسَط الناقل".
وأشارت إلى أن "النتائج الأولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مُبيِّنةً أن "الهيئة القضائية تُعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويُعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".
وأضافت أن "المفوضية تقوم بعد ذلك بإرسال النتائج النهائية إلى
المحكمة الاتحادية العليا
لغرض المُصادقة"، مُشيرةً إلى أن "النتائج التي تُرفع للمحكمة تتضمن أسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد
مجلس النواب
"، مُنوِّهةً بأن "الأمر لا يتعلق بمدة زمنية مُحدَّدة، وإنما بخطوات يجب استكمالها".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
تحديد موعد اعلان نتائج الانتخابات النهائية وانتهاء العملية الانتخابية في العراق
01:28 | 2025-11-14
المفوضية توضح إجراءات وشروط الشكاوى الانتخابية وتصنفها إلى صفراء وخضراء وحمراء
08:15 | 2025-11-08
المفوضية: الاستبعادات مستمرة حتى مُصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية للانتخابات
06:49 | 2025-11-09
السوداني يتابع مراحل العمل النهائية بمستشفى صفوان العام في البصرة (صور)
02:39 | 2025-10-25
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
المفوضية توضّح مراحل حسم المقاعد الانتخابية
إعلان النتائج النهائية
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
الوكالة الرسمية
المفوضية العليا
نبراس أبو سودة
السومرية نيوز
+A
-A
