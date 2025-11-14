المفوضية توضّح مراحل حسم المقاعد الانتخابية قبل إعلان النتائج النهائية

وقالت نائب المتحدث الرسمي باسم ، ، إن "عملية توزيع المقاعد وتسمية الفائزين تمر بعدة مراحل قبل إعلان النتائج النهائية"، بحسب .وأوضحت أن "المفوضية تعمل أولاً على حسم الشكاوى المُقدَّمة، بالإضافة إلى معالجة المحطات التي لم تُرسل نتائجها خلال الساعات الست الأولى من إغلاق صناديق الاقتراع، والتي كان يُفترض أن تصل عبر الوَسَط الناقل".وأشارت إلى أن "النتائج الأولية المعلنة تكون قابلة لتقديم الطعون بشأنها، وبعد ذلك يتم التعامل مع الطعون وحسمها من قبل المفوضية والهيئة القضائية للانتخابات"، مُبيِّنةً أن "الهيئة القضائية تُعلن بعد ذلك الانتهاء الكامل من جميع الطعون، ويُعد خطابها تبليغاً رسمياً للمفوضية باكتمال هذه المرحلة".وأضافت أن "المفوضية تقوم بعد ذلك بإرسال النتائج النهائية إلى لغرض المُصادقة"، مُشيرةً إلى أن "النتائج التي تُرفع للمحكمة تتضمن أسماء الفائزين وتحدد عددهم البالغ 329 نائباً يشغلون مقاعد "، مُنوِّهةً بأن "الأمر لا يتعلق بمدة زمنية مُحدَّدة، وإنما بخطوات يجب استكمالها".