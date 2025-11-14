خطيب جامع أبي حنيفة: لا يحق لمن قاطع الانتخابات أن يطالب بالتعيين

وقال في خطبة اليوم الجمعة، إن عدم المشاركة في الانتخابات هو عقوبة للذات، مشبها المقاطع بمن "يرفض العلاج ويكتفي ببعض الأعشاب"، ثم يعود ليسأل: ماذا قدم النائب؟ وأين التعيينات؟، موضحا أن من قاطع العملية الانتخابية "ليس من حقه أن يطالب بالتعيين وهو قد قاطع الأمر من أساسه".وفي جانب آخر، دعا السامرائي المرشحين الفائزين إلى مغادرة "مهاترات ما قبل الانتخابات" والانصراف إلى خدمة الناس، مشددا على أن المسؤولية أمانة وأن يحتاج إلى يبني ولا يهدم، وإلى تغليب مصالح المواطنين من صحة وخدمات وتربية وزراعة وماء وطاقة بعيدا عن لغة التهديدات والتشنج السياسي.