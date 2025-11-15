الاعلام الإيراني عن الانتخابات العراقية: جبهة المقاومة انتصرت

وقالت وسائل الاعلام الإيرانية، ان المقربين من الاطار التنسيقي فازوا على 140 الى 150 مقعدا، مشيرة الى ان مقاطعة التيار الصدري الذي فاز بـ 73 مقعدًا في عام 2021، أكبر تغيير عن الفترة السابقة.وأشارت الى ان أصوات انتقلت في الغالب إلى الإطار التنسيقي وائتلاف ، وفاز سوداني كقائمة جديدة بـ 46 مقعدًا، وهو فوز كبير، بينما زاد عدد مقاعد الحق من 15 إلى حوالي 27 مقعدًا، وكتائب من مقعدين إلى 6 مقاعد، وعمار من حوالي 10-5 مقاعد إلى 18 مقعدًا.وشهد انخفاضًا طفيفًا (من 34 إلى 30-28)، واجمالا ارتفع الإطار التنسيقي من نحو 50 مقعداً في عام 2021 إلى أكثر من 140 مقعداً، وهو ما يعتبر انتصاراً استراتيجياً لجبهة المقاومة.