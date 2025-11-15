تتضمن صفراء وخضراء.. المفوضية تعلن عدد شكاوى الانتخابات

وقالت المتحدثة باسم لـ ، ان "عدد شكاوى يوم الاقتراع العام والخاص بلغ 102 شكوى موزعة بواقع 59 شكوى للتصويت العام و43 شكوى للتصويت الخاص".وأضافت ان " والطعون شرع بتصنيف الشكاوى واغلبها صفراء والقليل منها خضراء".وتابعت ان "الشكاوى الصفراء هي التي تفتقر الى شروطها الشكلية او الموضوعية مما يقتضي ردها ابتداء ".وذكرت ان "الشكاوى تتضمن شكاوى الادعاء بوجود مخالفات مرتكبة من قبل موظفي المفوضية او الادعاء بوجود دعاية انتخابية في يوم الاقتراع او مخالفة التعليمات من احد العناصر الامنية المكلفين بحماية المركز، دون تأثير على نتائج الانتخابات، مما تستوجب اجراء التحقيق فيها".