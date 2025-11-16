المفوضية تحسم ما تبقى من المحطات.. إعلان النتائج النهائية خلال ساعات

وقالت الناطق الاعلامي لمفوضية الانتخابات، في بيان ورد للسومرية نيوز، إن المفوضية بدأت اليوم احتساب المقاعد بما فيها مقاعد كوتا النساء والأقليات، فيما شرعت مكاتب المحافظات الانتخابية بتزويد التحالفات والأحزاب والمرشحين بشرائط النتائج.وأضافت الغلاي أنه من المرجّح إعلان النتائج النهائية اليوم أو غدًا بقرار يصدر من .وبعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية، أوضحت الغلاي أن المفوضية ستقوم بفتح باب الطعون لمدة ثلاثة أيام، بدءًا من اليوم التالي لنشر النتائج على الموقع الرسمي للمفوضية.