المفوضية تحسم موعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات

وقالت المتحدث باسم للتلفزيون الرسمي وتابعته ، إن "المفوضية أكملت مطابقة النتائج وستعلن غداً النتائج النهائية للانتخابات التشريعية".وأضاف "سيتم بعد إعلان النتائج فتح الباب أمام تلقي الطعون والتي ستنظر بها الهيئة القضائية في المفوضية وبعد أن يتم الانتهاء من ملفها تتم المصادقة على النتائج وإرسالها إلى للمصادقة عليها".