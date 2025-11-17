بعد أسبوع من الاقتراع.. ساعات على الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات

أكّد عضو الفريق الإعلاميِّ للمفوضيَّة، ، حسم جميع الشكاوى التي وردتْ بشأن عمليتي الاقتراع الخاصِّ والعامّ، بعد أنْ أثبتت النتائج تطابق عمليات العدِّ والفرز بنسبة (100 %).وأضاف أنَّ المفوضيَّة ستُعلن في وقتٍ لاحقٍ اليوم، النتائج النهائيَّة للانتخابات، وتفتح في اليوم التالي باب تقديم الطعون عن طريق الموقع الرسميِّ للمفوضيَّة، والذي يستمرّ لمدَّة (3) أيّام.وفي وقتٍ سابق، أكّدت الناطق باسم المفوضيَّة، ، المباشرة باحتساب المقاعد ومقاعد كوتا النساء والأقلّيات، كما شرعتْ مكاتب المحافظات بتزويد التحالفات والأحزاب والمرشَّحين بشرائط النتائج.