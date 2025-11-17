النتائج النهائية للانتخابات: الاعمار والتنمية ودولة القانون يتصدران في المثنى

أعلنت ، اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في .

ووزعت المقاعد النيابية على النحو التالي:



ائتلاف الإعمار والتنمية: مقعدان



ائتلاف دولة القانون: مقعدان



حركة الصادقون: مقعد واحد



ائتلاف الأساس العراقي: مقعد واحد