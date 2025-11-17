النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية في القادسية

أعلنت ، اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في (القادسية).





ائتلاف الإعمار والتنمية: 3 مقاعد



: مقعدان



حركة الصادقون: مقعد واحد



تحالف خدمات: مقعد واحد



إشراقة كانون: مقعد واحد وتوزعت المقاعد النيابية على النحو التالي:ائتلاف الإعمار والتنمية: 3 مقاعد: مقعدانحركة الصادقون: مقعد واحدتحالف خدمات: مقعد واحدإشراقة كانون: مقعد واحد