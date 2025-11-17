تقدم يظفر بالصدارة.. النتائج النهائية للانتخابات في الانبار

أعلنت ، اليوم الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات التشريعية في .



ووزعت المقاعد النيابية على النحو التالي:



حزب تقدّم: 5 مقاعد



هويتنا: 3 مقاعد



تحالف قمم: 3 مقاعد



: مقعدان



تحالف التفوق: مقعد واحد ووزعت المقاعد النيابية على النحو التالي:حزب تقدّم: 5 مقاعدهويتنا: 3 مقاعدتحالف قمم: 3 مقاعد: مقعدانتحالف التفوق: مقعد واحد