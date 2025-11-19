المفوضية: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 80 طعنا لغاية الآن

وذكرت المتحدثة باسم أن "عدد الطعون المستلمة لليوم الثاني من فتح باب الطعن في 2025/11/19 قد بلغ 80 طعنًا لغاية الآن".وأعلنت مفوضية الانتخابات في وقت سابق فتح باب الطعن بالنتائج لمدة ثلاثة أيام فقط.