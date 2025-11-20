ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية.. ماذا ينتظر النتائج؟

وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية، ، إنه "وفقا لقانون ، يحقّ للحزب السياسي أو المرشّح الطعن في قرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار النتائج"، مشيرة إلى أن "مهلة الثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس".وأضافت ، أن "القانون منح المفوضية الحق في البت وتقديم تقريرها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة سبعة أيام، ولدى الهيئة مدة 10 أيام للبت في الطعون قبل إرسال النتائج النهائية إلى للمصادقة عليها". ونوهت أبو سودة، بأن القانون لم يحدد مدة محددة للبت بجميع الطعون مجتمعة، لأن التعامل معها يجري بشكل فردي؛ فلكل طعن مدّته وأجله القانوني الخاص.ولفتت المتحدثة، إلى أن المستقلة للانتخابات تسلمت أكثر من 130 طعنا على نتائج الانتخابات لغاية أمس الأربعاء، ورجحت زيادتها قبل غلق عملية تسلم الطعون اليوم الخميس.وجاء في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مادته الـ "20" أولاً: يحقّ للحزب السياسي أو المرشّح الطعن في قرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدّم طلب الطعن إمّا إلى أو أي مكتب انتخابي تابع للمفوضية، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية.بينما جاء في الفقرة الثانية، يلتزم مجلس المفوضين بالإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات وما يتعلّق بالطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود الطلب إليه.وبينت الفقرة الثالثة أن الهيئة القضائية للانتخابات تبتّ في الطعن المقدّم خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إحالة إجابة مجلس المفوضين إليها.