ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية.. ماذا ينتظر النتائج؟

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Live Talk
من
09:30 AM
الى
11:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
"الموساد" يكشف تفاصيل عملية نفذها في قلب أوروبا
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2025
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-547574-638992243450841390.jpg
ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية.. ماذا ينتظر النتائج؟
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-20 | 03:31
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
الصباح
186 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
تنتهي اليوم الخميس، المدة المحددة لتسليم الطعون بنتائج الانتخابات، المقدمة إلى
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، التي أشارت إلى تسلمها أكثر من 130 طعنا بشأن النتائج النهائية، ورجحت زيادتها خلال "اليوم الأخير" من المدة المحددة لتسلم الطعون.
وقالت مساعد الناطق الإعلامي في المفوضية،
نبراس أبو سودة
، إنه "وفقا لقانون
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
، يحقّ للحزب السياسي أو المرشّح الطعن في قرار
مجلس المفوضين
خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر قرار النتائج"، مشيرة إلى أن "مهلة الثلاثة أيام تنتهي اليوم الخميس".
وأضافت
أبو سودة
، أن "القانون منح المفوضية الحق في البت وتقديم تقريرها إلى الهيئة القضائية للانتخابات خلال مدة سبعة أيام، ولدى الهيئة مدة 10 أيام للبت في الطعون قبل إرسال النتائج النهائية إلى
المحكمة الاتحادية العليا
للمصادقة عليها". ونوهت أبو سودة، بأن القانون لم يحدد مدة محددة للبت بجميع الطعون مجتمعة، لأن التعامل معها يجري بشكل فردي؛ فلكل طعن مدّته وأجله القانوني الخاص.
ولفتت المتحدثة، إلى أن
المفوضية العليا
المستقلة للانتخابات تسلمت أكثر من 130 طعنا على نتائج الانتخابات لغاية أمس الأربعاء، ورجحت زيادتها قبل غلق عملية تسلم الطعون اليوم الخميس.
وجاء في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مادته الـ "20" أولاً: يحقّ للحزب السياسي أو المرشّح الطعن في قرار مجلس المفوضين خلال ثلاثة (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشر القرار، ويُقدّم طلب الطعن إمّا إلى
المكتب الوطني
أو أي مكتب انتخابي تابع للمفوضية، أو مباشرة إلى الهيئة القضائية.
بينما جاء في الفقرة الثانية، يلتزم مجلس المفوضين بالإجابة على طلبات الهيئة القضائية للانتخابات وما يتعلّق بالطعون خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ ورود الطلب إليه.
وبينت الفقرة الثالثة أن الهيئة القضائية للانتخابات تبتّ في الطعن المقدّم خلال مدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ إحالة إجابة مجلس المفوضين إليها.
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
المفوضية: ارتفاع الطعون الانتخابية إلى 400 طعن قبل ساعات من الإغلاق
03:44 | 2025-11-20
المفوضية توضّح مراحل حسم المقاعد الانتخابية قبل إعلان النتائج النهائية
06:40 | 2025-11-14
ماذا ينتظر المخالف للصمت الانتخابي بعد دخوله حيز التنفيذ؟
02:39 | 2025-11-08
المفوضية تعلن ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 130 طعنا
10:58 | 2025-11-19
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية
ماذا ينتظر النتائج؟
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات
المحكمة الاتحادية العليا
المحكمة الاتحادية
الاتحادية العليا
المفوضية العليا
نبراس أبو سودة
المكتب الوطني
السومرية نيوز
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
رياضة
30.14%
14:39 | 2025-11-18
أول تعليق لمدرب العراق بعد التأهل للملحق العالمي
14:39 | 2025-11-18
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
أخبار الطقس
24.71%
00:58 | 2025-11-19
حرارة صفرية ببعض المناطق.. ونمط شتوي غزير الامطار
00:58 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
رياضة
24.42%
04:40 | 2025-11-19
لقطة لم تُسلط عليها الأضواء.. خطة عراقية عبقرية غيّرت مصير مباراة الإمارات!
04:40 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
محليات
20.74%
09:12 | 2025-11-19
موجات مطرية.. ماذا يخبئ لنا الموسم الشتوي الحالي؟
09:12 | 2025-11-19
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
مايك السومرية
الشاعر ضياء الميالي - MIC Alsumaria - الحلقة ٣٣ | season 1
15:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
من الأخير
الإطار يراجع المنيو الامريكي - من الأخير م٢ - حلقة ٨٨ | الموسم 2
14:00 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 19-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
Live Talk
صعوبات رياضة الدفاع عن النفس عند النساء - Live Talk - الحلقة ١٦٣ | 2025
10:30 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
استديو Noon
سباق مع نون 19-11-2025 | 2025
07:00 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
صباحكم أحلى مع سلمى
زواج الاجبار 19-11-2025 | 2025
02:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
طل الصباح
أبراج - غير لهجة 19-11-2025 | 2025
00:30 | 2025-11-19
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
52 دقيقة
تأجيل حلم الزواج في العراق - 52 دقيقة م٧ - حلقة ٢٧ | الموسم 7
15:00 | 2025-11-18
اخترنا لك
المفوضية: ارتفاع الطعون الانتخابية إلى 400 طعن قبل ساعات من الإغلاق
03:44 | 2025-11-20
المفوضية: ارتفاع عدد الطعون بنتائج الانتخابات الى 80 طعنا لغاية الآن
05:45 | 2025-11-19
المفوضية: عدد الطعون بالنتائج بلغ 36 طعنا لغاية الآن
04:54 | 2025-11-19
شهر ساخن بالطعون و"التآمر" المتبادل.. استبعادات متوقعة وتغييرات قد تطال النتائج وتشعل الأجواء السياسية
02:09 | 2025-11-19
مفوضية حقوق الانسان: مشاركة العراقيين بالانتخابات دليل وعيهم بالعملية الديمقراطية
09:51 | 2025-11-18
نتائج الانتخابات البرلمانية النهائية لمحافظة بابل
13:53 | 2025-11-17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.