اعداد الطعون تهدد 36 مقعدا ونصفها قدمت باخر 12 ساعة.. هل تقود نتائجها لصدمات سياسية؟

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

اعداد الطعون تهدد 36 مقعدا ونصفها قدمت باخر 12 ساعة.. هل تقود نتائجها لصدمات سياسية؟

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-11-22 | 01:13
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
اعداد الطعون تهدد 36 مقعدا ونصفها قدمت باخر 12 ساعة.. هل تقود نتائجها لصدمات سياسية؟
1,040 شوهد

السومرية نيوز-خاص

كان اعلان عدد الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات "مفاجئًا" مقارنة بمستوى تقديم الطعون خلال الـ48 ساعة الأولى من اعلان نتائج الانتخابات، حيث على ما يبدو أن عدد الطعون ارتفع بتسارع كبير في الساعات الأخيرة او الوقت القاتل قبل ان يتم اغلاق باب الطعون.



أعلنت نتائج الانتخابات النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مساء يوم الاثنين، وبدأت مرحلة الطعون لـ3 أيام فقط، وهي أيام الثلاثاء، الأربعاء، الخميس.

وفي يوم الثلاثاء أعلنت مفوضية الانتخابات استلام 36 طعنا فقط، وفي اليوم التالي الأربعاء أعلنت ارتفاع عدد الطعون الى 80 طعنا، لكن الخميس نهارا أعلنت ان عدد الطعون ارتفع الى 400 طعن، لكن بعد حوالي 6 ساعات فقط أعلنت المفوضية ارتفاع عدد الطعون الى 800 طعن، أي انه خلال 60 ساعة من اصل 72 ساعة المدة المحددة للطعن تم تقديم 400 طعن أي نصف عدد الطعون الإجمالي، اما النصف الاخر البالغة اكثر من 400 طعن إضافي تم تقديمه في اخر 12 ساعة من عمر فترة تقديم الطعون.

وبالنظر الى رقم الطعون البالغ 872 طعنا اجماليا بنتائج الانتخابات، فهذا يعني ان اكثر من 11% من اجمالي النتائج تم الطعن بها، من اجمالي اكثر من 7700 مرشح، واذا تم تحويل هذه النسبة الى مقاعد البرلمان فهذا يعني ان الطعن يدور حول 36 مقعدا، فاذا كانت الطعون موثقة بالادلة وتصل لمرحلة أخطاء جسيمة في احتساب الأصوات او التشكيك بنزاهة وطريقة فوز مرشح فائز معين، فهذا يعني انها قد تقود الى تغييرات بأكثر من 35 مقعدا على الأقل.


تختلف الكثير من التحفظات على النتائج والطعون فيها، من بينها مساءل تتعلق بمقاعد الكوتا حيث ستكون مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية امام اختبار جديد من نوعه يتعلق باكتشاف "توجيه أصوات بالالاف" من منطقة او محافظة معينة من خلال التصويت الخاص او العام لصالح مرشح كوتا في محافظة أخرى، ما يكشف عن نية هذا الحزب المسيطر في هذه المنطقة دعم مرشح تابع له في محافظة أخرى من الكوتا لكن هذا المرشح لا يستطيع جلب أصوات تؤهله للفوز في محافظته لذلك يتم دعمه وفق "هندسة الأصوات" بطريقة مغايرة، مثل ما يشاع عن ان أربيل وجهت اكثر من 10 الاف صوت من أصوات البيشمركة بالتصويت الخاص لصالح مرشح كوتا من الكرد الفيليين في واسط حيث ان جميع او اغلب اصواته جاءته من كردستان عبر التصويت الخاص، ومن غير المعروف كيف ستتعامل مفوضية الانتخابات والهيئة القضائية مع هذه القضية المستجدة، وهل يمكن اعتبارها امرا طبيعيا ام لا، فاي قرار يصدر بالنهاية من المتوقع ان يتسبب بضجة سياسية.

من الإشكاليات والطعون الأخرى، تتعلق بالأرقام الغريبة التي حصل عليها بعض المرشحون والبالغة 0 صوت، او 20 او 30 صوتا، مقارنة باعداد معارفهم، والأدلة
التي يقولون انهم يملكونها والتي تثبت حصولهم على مئات الأصوات، او ان عدد أصواتهم النهائية المعلنة تساوي أساسا عدد أصواتهم التي حصلوا عليها في مدرسة او مركز انتخابي واحد.

وعلى العموم، من غير المعروف ما اذا كانت الطعون ونتائجه ستنتهي بسلاسة كما بدأت وانتهت الانتخابات بسلاسة، ام انها ستؤدي الى فتح "فضيحة" او اعتراضات من نوع ما، فغالبا يقال ان الخاسر حتى لو كان على حق لا يتم تغيير نتائجه كثيرا، لانه من الصعب ان يقال للفائز انت خاسر ويتم اخذ مقعده، لكن رد الشكوى او الطعن بحق الخاسر "حتى لو كان يمتلك ادلة"، يكون اسهل واسلم.
>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
Play
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
الأكثر مشاهدة
Biotic
Play
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Play
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
Play
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
Play
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
Play
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
Play
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
Play
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
Play
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Play
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
Play
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Play
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
Play
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
Play
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Play
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
Play
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Play
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20

اخترنا لك
مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!
02:55 | 2025-11-22
قبل ساعات من وصوله لاربيل.. المالكي يتقارب مع بارزاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات
01:59 | 2025-11-22
طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟
03:27 | 2025-11-21
مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة استقبال الطعون
13:57 | 2025-11-20
المفوضية: ارتفاع الطعون الانتخابية إلى 400 طعن قبل ساعات من الإغلاق
03:44 | 2025-11-20
ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية.. ماذا ينتظر النتائج؟
03:31 | 2025-11-20

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.