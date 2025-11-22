الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
غارقة منذ ثلاثة قرون.. علماء يقتربون من اكتشاف كنز سفينة
الصفحة الرئيسية
السومرية نيوز
مقترح إيراني لتشكيل "فصيل نواب المقاومة": يشكلون ربع البرلمان وثلثهم في قائمة السوداني!
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-22 | 02:55
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
969 شوهد
السومرية
نيوز-سياسة
اعتبر الخبير في قضايا الشرق الأوسط والاكاديمي الإيراني
سعد الله
زراعي، ان فصائل المقاومة اذا شكلت كتلة "المقاومة" داخل
البرلمان العراقي
المقبل ستكون الكتلة الأكبر، مشيرا الى ان عدد مقاعد المقاومة ارتفعت من 30 مقعدا في 2021 الى 90 مقعدا، فيما أوضح ان 30 مقعدا من مقاعد كتلة
السوداني
البالغة 46 مقعدا هم شخصيات ترتبط بالمقاومة.
وقال زراعي في مقابلة مع
ايران
ووتش، ان الانتخابات في
العراق
شهدت مسارا تصاعديا في المشاركة نتيجة للقضايا الإقليمية التي اثرت على الأجواء الانتخابية في العراق"، متوقعا ان تنعكس ارتفاع المشاركة بالانتخابات في العراق على المنطقة ويصبح اتجاه زيادة المشاركة الانتخابية في العراق اتجاها إقليميا.
وأشار الى ان "هذه الانتخابات، كانت بمثابة معركة بين حركتين معروفتين إقليميًا ودوليًا، كانت المقاومة في وضع أفضل بكثير، فقد ارتفع عدد مقاعد حركة المقاومة في
البرلمان العراقي
من حوالي 30 مقعدًا إلى أكثر من 90 مقعدًا في البرلمان القادم، واستطاعت أبرز حركات المقاومة، مثل حركة "
عصائب أهل
الحق" حصد المزيد من المقاعد كإحدى المجموعات الفائزة في الانتخابات؛ بحيث فازت الحركة المذكورة وحدها بـ 27 مقعدًا في البرلمان القادم، بينما كان عدد مقاعدها في البرلمان السابق 18 مقعدًا، إضافةً إلى ذلك، تمكنت حركات أخرى، مثل
منظمة بدر
ذات الطابع الجهادي، من الفوز بـ 20 مقعدًا، وفي قوائم أخرى، انتخبت شخصيات وحركات ذات طابع أكثر مقاومة".
وبين انه "على سبيل المثال، في قائمة
السوداني
، التي فاز فيها 47 شخصًا، هناك 30 شخصًا من الشخصيات المرتبطة بحركة المقاومة في العراق، كما تهيمن قائمة
نوري المالكي
على عدد عناصر المقاومة المعروفين، لذلك، إذا شُكِّل فصيل باسم المقاومة في البرلمان العراقي المقبل، فسيكون بالتأكيد الفصيل الأكبر فيه".
>>
تابع قناة السومرية على
منصة X
مقالات ذات صلة
مقترح ايراني لتشكيل حركة عالمية للقضاء على أمريكا
01:09 | 2025-10-03
البرلمان يرفع فقرة التصويت على "قائمة السفراء" ويستأنف جلسته
08:08 | 2025-08-25
السوداني يحصد "إعادة ثقة المواطن بالسياسة": المشاركة الأعلى منذ عقد.. وثلث المشاركين جاءوا من "الأغلبية الصامتة"
02:41 | 2025-11-12
الاعلام الإيراني عن الانتخابات العراقية: جبهة المقاومة انتصرت
04:03 | 2025-11-15
سياسة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
العراق
البرلمان
الاغلبية
البرلمان العراقي
السومرية نيوز
نوري المالكي
سومرية نيوز
عصائب أهل
منظمة بدر
السومرية
السوداني
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
اقتصاد
35.69%
04:25 | 2025-11-21
الصين تقدم عرضا كبيرا للعراق
04:25 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
رياضة
28.67%
02:45 | 2025-11-21
3 قضايا تهدد حلم العراق في التأهل لكأس العالم
02:45 | 2025-11-21
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
محليات
20.16%
09:25 | 2025-11-20
بين الحسد والمرض.. ناشطون يكشفون سبب وفاة نجل "أبو جنة"
09:25 | 2025-11-20
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
أخبار الطقس
15.48%
00:21 | 2025-11-22
برد أشد ومطر اقوى.. الدوامة القطبية تزحف عبر القارات نحو العراق
00:21 | 2025-11-22
المزيد
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
Biotic
المخاطر الخفية للسجائر الإلكترونية - م٤ Biotic - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
حصاد السومرية
طاولة الاطار تنتظر السوداني "عضوا" - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٣ | الموسم 2
13:30 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 21-11-2025 | 2025
12:30 | 2025-11-21
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
علناً
شروط الولاية الثانية للسوداني - علناً م٤ - الحلقة ٢٤ | الموسم 4
15:15 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
هنادي وليان
تساقط الشعر الأسباب الخفية التي لا ننتبه لها! - هنادي وليان - الحلقة ١١ | 2025
15:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
Celebrity
الشاعر علي رياض - Celebrity م٤ - الحلقة ٣١ | الموسم 4
14:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
أسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢٢ الى ٢٨ تشرين الثاني ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
Live Talk
العلاقة بين حب الموسيقى وتكوين شخصية الفنان - Live Talk - الحلقة ١٦٤ | 2025
10:30 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
ناس وناس
باب المعظم بغداد - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٦١ | الموسم 8
04:00 | 2025-11-20
اخترنا لك
قبل ساعات من وصوله لاربيل.. المالكي يتقارب مع بارزاني بضرورة تعديل قانون الانتخابات
01:59 | 2025-11-22
اعداد الطعون تهدد 36 مقعدا ونصفها قدمت باخر 12 ساعة.. هل تقود نتائجها لصدمات سياسية؟
01:13 | 2025-11-22
طعون انتخابية بالجملة... ماذا يتوقع المختصون؟
03:27 | 2025-11-21
مفوضية الانتخابات تعلن انتهاء مرحلة استقبال الطعون
13:57 | 2025-11-20
المفوضية: ارتفاع الطعون الانتخابية إلى 400 طعن قبل ساعات من الإغلاق
03:44 | 2025-11-20
ساعات حاسمة قبل غلق باب الطعون الانتخابية.. ماذا ينتظر النتائج؟
03:31 | 2025-11-20
