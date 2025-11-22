الصفحة الرئيسية
في بغداد.. إعادة افتتاح "الغرفة الزجاجية" بعد إغلاقها
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
2025-11-22 | 14:40
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
169 شوهد
كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، عن المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون، مشيرة إلى أنها ستبدأ الأسبوع بالحالي.
وقالت المتحدثة باسم
المفوضية جمانة الغلاي
، وفق
وكالة الأنباء العراقية
، إنه "بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، فإن لمفوضية الانتخابات سبعة أيام عمل؛ لغرض إعداد الإجابة للهيئة القضائية من أجل البت بهذه الطعون"، مضيفة أن "الهيئة القضائية لديها بدورها 10 أيام عمل، لغرض للبت وحسم الطعون".
وأضافت الغلاي أنه "في حال حسمت الهيئة القضائية هذه الطعون، فإن
المحكمة الاتحادية
سترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية؛ للمصادقة عليها"، مشيرة إلى أن "عدد الطعون المقدمة هي 872 طعناً".
وشهد
العراق
في 11 تشرين الثاني 2025 إجراء انتخابات تشريعية في عموم البلاد لاختيار 329 نائبا في البرلمان، تصدر فيها النتائج ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه
محمد شياع السوداني
.
سياسة
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
الانتخابات
الطعون
وكالة الأنباء العراقية
المفوضية جمانة الغلاي
محمد شياع السوداني
المحكمة الاتحادية
محكمة الاتحاد
وكالة الأنباء
شياع السوداني
جمانة الغلاي
