مفوضية الانتخابات تكشف المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون

كشفت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، عن المدد المطلوبة لحسم ملف الطعون، مشيرة إلى أنها ستبدأ الأسبوع بالحالي.

وقالت المتحدثة باسم ، وفق ، إنه "بحسب قانون المفوضية رقم 31 لسنة 2019، فإن لمفوضية الانتخابات سبعة أيام عمل؛ لغرض إعداد الإجابة للهيئة القضائية من أجل البت بهذه الطعون"، مضيفة أن "الهيئة القضائية لديها بدورها 10 أيام عمل، لغرض للبت وحسم الطعون".

وأضافت الغلاي أنه "في حال حسمت الهيئة القضائية هذه الطعون، فإن سترسل النتائج النهائية إلى المحكمة الاتحادية؛ للمصادقة عليها"، مشيرة إلى أن "عدد الطعون المقدمة هي 872 طعناً".

وشهد في 11 تشرين الثاني 2025 إجراء انتخابات تشريعية في عموم البلاد لاختيار 329 نائبا في البرلمان، تصدر فيها النتائج ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يترأسه .