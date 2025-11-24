بالوثائق.. ناخبو احد المرشحين للانتخابات يقدمون شكوى للمفوضية بعد تعيينهم في لواء وهمي

– محلي

تقدم عدد من ناخبي احد المرشحين الفائزين في الانتخابات، بشكوى لدى مفوضية الانتخابات بعد تعيينهم في لواء وهمي.

ووفقا لما نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فأن "ناخبي احد المرشحين الفائزين قدموا شكوى إلى مفوضية الانتخابات ضدّه بسبب قيامه بتعيينهم في لواء وهمي في يتولّى هو نفسه منصب أمينه العام".

