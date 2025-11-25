الانخفاض الأكبر بالجنوب والزيادة لكردستان.. 8 مقاعد يجب نقلها من محافظات لأخرى وفقا للتعداد السكاني

ووفقا لنتائج التعداد وعدد السكان في كل محافظة، فإن 8 مقاعد يجب ان تلغى من 5 محافظات، وتمنح لـ4 محافظات أخرى بناء على التوزيع السكاني.ووفقا للتعداد وتوزيع السكان فانه عند تطبيقه يجب حذف 2 مقاعد من ، و1 مقعد من ، و1 مقعد من ، و1 مقعد من ، و1 مقعد من ، و1 مقعد من ، و1 مقعد من ، أي يتم تقليل عدد مقاعد الجنوب 4 مقاعد، و2 مقاعد من المحافظات الغربية وواحد من بغداد وواحد من .بالمقابل، يجب ان تضاف هذه المقاعد وفقا للتعداد السكاني بواقع 3 مقاعد الى ، و2 مقاعد الى ، و2 مقاعد الى ، و1 مقعد الى ، أي تضاف 3 مقاعد لكردستان، و2 الى محافظات الغربية او الشمالية، و3 مقاعد للفرات الأوسط.ويحدد الدستور مقعدا نيابيا واحدا مقابل كل 100 الف نسمة من السكان، لذلك فان عدد المقاعد المخصص لكل محافظة يتم تحديده على أساس عدد سكانها.واثيرت الكثير من الإشكاليات على قانون ونتائج الانتخابات الأخيرة، من بينها حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 27 مقعدا بالرغم من حصوله على 1.1 مليون صوت، وهو نفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه تقدم بأكثر من 900 الف صوت، وهو أيضا نفس عدد المقاعد الذي حصلت عليه حركة صادقون بـ700 الف صوت فقط.