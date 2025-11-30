مستذكرة طعون 2021.. المفوضية: معظم الطعون بلا وثائق كافية وثقافة تقبل الخسارة غائبة

وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية، ، إن "المفوضية كانت تتوقع وصول عدد الطعون إلى هذا المستوى"، مستذكرًا "انتخابات 2021 التي شهدت نحو 1400 طعن، على الرغم من أن عدد المرشحين آنذاك بلغ 3300، وهو ما يقارب نصف عدد المرشحين في انتخابات 2025 تقريبًا".

وأضاف جميل، أن "ارتفاع عدد الطعون مرتبط بغياب ثقافة تقبّل الخسارة لدى بعض المرشحين، ما يدفعهم لتقديم اعتراضات فور إعلان النتائج، خصوصًا عندما لا تتوافق أصواتهم الفعلية مع توقعاتهم المبنية على تقديرات أو وعود مسبقة".

وأشار إلى أن "معظم الطعون تتعلق بفروق الأصوات لكنها لم تكن مدعّمة بوثائق كافية"، مؤكداً "حرص المفوضية على تزويد الكيانات والتحالفات والمرشحين بنُسخ من أشرطة النتائج لتمكينهم من المطابقة".

واعتبر جميل، أن "عمليات الاستبعاد للمرشحين لا تمثل تأثيرًا كبيرًا في العملية السياسية، إذ تغيّر فقط عددًا محدودًا من المقاعد، مشيرًا إلى أن الحسم النهائي يتم بعد مصادقة على النتائج"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.