مفوضية الانتخابات تحدد موعد المصادقة على أسماء الفائزين

حددت مفوضية الانتخابات، اليوم الثلاثاء، موعد رفع أسماء الفائزين بالانتخابات التي جرت في شهر تشرين الثاني الماضي إلى .



وقال المستشار القانوني للمفوضية وفق ، إن "معظم الطعون المستلمة صادرة بقرارات من الهيئة القضائية المستقلة للانتخابات، وهي مردودة على ادعاءات الطاعنين".

وأضاف أن "المفوضية ماضية في استقبال ما يتمخض عن قرارات الهيئة القضائية للانتخابات، لحين ورود جميع القرارات المتعلقة بحسم الطعون".

وأكد سلمان أن "المفوضية ستكلف برفع الأسماء النهائية للمرشحين الفائزين إلى للمصادقة عليها، وذلك بعد الانتهاء من حسم جميع الطعون".