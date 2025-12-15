فرصة جديدة للقوائم التي لم تفز بمقعد.. الية استبدال النواب الفائزين في حال تسنموا مناصب او "ماتوا"

وقالت المتحدثة باسم المفوضية للسومرية نيوز، انه "بحسب نظام توزيع المقاعد رقم 2 لسنة 2025 والصادر عن ، يتم استبدال النائب الفائز ضمن قائمة مفتوحة اذا شغر مقعده بنائب اخر من قائمته حصل على اعلى الأصوات ولم يفز".وأضافت انه "اما اذا كان ضمن قائمة منفردة فيخصص لحزب اخر حصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد"، وهذه الفقرة قد تؤدي لفوز وصعود نائب من قوائم عديدة قد خسرت ولم تحصل على مقعد من بينها بعض القوائم المدنية.اما اذا كان المقعد الشاغر لنائب فائز من المكونات فيتم تخصيص مقعده لمرشح خاسر من نفس المكون والحاصل على اعلى الأصوات ضمن نفس الدائرة الانتخابية، اما اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فتحل محلها امرأة من نفس القائمة المفتوحة، واذا كانت امرأة ضمن قائمة منفردة يخصص لامرأة من احدى القوائم الحاصلة على الحد الأعلى للاصوات ولم تحصل على مقعد.