فرصة جديدة للقوائم التي لم تفز بمقعد.. الية استبدال النواب الفائزين في حال تسنموا مناصب او "ماتوا"

Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
مقالات رأي
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
انخفاض جديد للعملة الإيرانية مقابل الدولار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

فرصة جديدة للقوائم التي لم تفز بمقعد.. الية استبدال النواب الفائزين في حال تسنموا مناصب او "ماتوا"

انتخابات مجلس النواب العراقي 2025

2025-12-15 | 01:50
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
فرصة جديدة للقوائم التي لم تفز بمقعد.. الية استبدال النواب الفائزين في حال تسنموا مناصب او &quot;ماتوا&quot;
740 شوهد

السومرية نيوز-سياسة

كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الاثنين، الية استبدال أعضاء البرلمان الفائزين في حال تسنموا مناصب او لم يؤدوا اليمين الدستورية كاعضاء في مجلس النواب الجديد لاسباب شخصية او نتيجة الوفاة او غيرها.



وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة غلاي للسومرية نيوز، انه "بحسب نظام توزيع المقاعد رقم 2 لسنة 2025 والصادر عن مجلس المفوضين، يتم استبدال النائب الفائز ضمن قائمة مفتوحة اذا شغر مقعده بنائب اخر من قائمته حصل على اعلى الأصوات ولم يفز".

وأضافت انه "اما اذا كان ضمن قائمة منفردة فيخصص لحزب اخر حصل على الحد الأعلى للاصوات ولم يحصل على مقعد"، وهذه الفقرة قد تؤدي لفوز وصعود نائب من قوائم عديدة قد خسرت ولم تحصل على مقعد من بينها بعض القوائم المدنية.

اما اذا كان المقعد الشاغر لنائب فائز من المكونات فيتم تخصيص مقعده لمرشح خاسر من نفس المكون والحاصل على اعلى الأصوات ضمن نفس الدائرة الانتخابية، اما اذا كان المقعد الشاغر يخص امرأة فتحل محلها امرأة من نفس القائمة المفتوحة، واذا كانت امرأة ضمن قائمة منفردة يخصص لامرأة من احدى القوائم الحاصلة على الحد الأعلى للاصوات ولم تحصل على مقعد.

>> تابع قناة السومرية على منصة X
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
Play
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
Play
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Play
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
Play
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Play
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
Play
ناس وناس
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
Play
بغداد ساحة الخلفاء - ناس وناس م٨ - الحلقة ١٧٨ | الموسم 8
04:00 | 2025-12-15
من الأخير
Play
من الأخير
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
Play
العسكري ينهر العمائم عن درب سافايا - من الأخير م٢ - حلقة ١٠٠ | الموسم 2
14:00 | 2025-12-14
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
Play
نشرة ١٤ كانون الاول ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-12-14
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Play
العراق في دقيقة 14-12-2025 | 2025
12:30 | 2025-12-14
Live Talk
Play
Live Talk
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
Play
العراق يعتلي منصات التتويج العالمية في كمال الأجسام - Live Talk - الحلقة ١٨٠ | 2025
10:30 | 2025-12-14
عشرين
Play
عشرين
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
Play
رئاسة الوزراء بين تصريحات المبعوثين ومواصفات المرشحين - عشرين م٤ - الحلقة ٤٥ | الموسم 4
15:30 | 2025-12-13
رحال
Play
رحال
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Play
قصر مهمل في كربلاء... ما قصته؟ - رحال م٦ - الحلقة ٢٦ | الموسم 6
13:30 | 2025-12-13
Biotic
Play
Biotic
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
Play
انخفاض كثافة العظام بعد الولادة - م٤ Biotic - الحلقة ٣٢ | الموسم 4
14:30 | 2025-12-12
حصاد السومرية
Play
حصاد السومرية
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
Play
واشنطن "يائسة" من ديمقراطية العراق - حصاد السومرية م٢ - حلقة ٣٦ | الموسم 2
13:30 | 2025-12-12
الهوا الك
Play
الهوا الك
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12
Play
مناشدات انسانية وقضايا عالقة - الهوا الك م١٠ - الحلقة ٣٦ | الموسم 9
10:30 | 2025-12-12

اخترنا لك
المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب (وثيقة)
05:39 | 2025-12-14
بعد ان اعادته في اب الماضي.. الهيئة القضائية تلغي فوز نجم الجبوري لشموله بالمساءلة
04:50 | 2025-12-07
مفوضية الانتخابات تحدد موعد المصادقة على أسماء الفائزين
13:50 | 2025-12-02
19 طعنا انتخابيا "ضائعا" بين الأرقام المتضاربة وتساؤلات عن 220 طعنا "حُسم ولم يُرَد".. هل يحدث تغييرات؟
04:24 | 2025-12-01
الاطار يجتمع لحسم مرشحي رئاسة الحكومة اليوم.. قائمة صغيرة "كل واحد فيها لا يشبه الآخر"
02:35 | 2025-12-01
مستذكرة طعون 2021.. المفوضية: معظم الطعون بلا وثائق كافية وثقافة تقبل الخسارة غائبة
01:13 | 2025-11-30

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
مقالات رأي
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.