مباراة استثنائية.. ميسي يقود موجة ارتفاع الأسعار

ووفقا لصحيفة "أولي" الأرجنتينية، تتفاوت أسعار التذاكر بشكل كبير بحسب مواقع الجلوس في ملعب "لا بومبونيرا"، حيث تبدأ أسعار المدرجات الشعبية من نحو 90 ألف بيزو (قرابة 490 دولارا)، فيما تصل تذاكر بعض المنصات إلى 150 ألف بيزو (حوالي 820 دولارا)، مع إضافة رسوم إدارية تقدر بنحو 13 ألف بيزو (نحو 70 دولارا).أما الفئات الأعلى، فتصل أسعارها إلى 330 ألف بيزو (نحو 1800 دولار)، مع رسوم إضافية تبلغ 16,500 بيزو (حوالي 90 دولارا)، في ظل اعتماد نظام التذاكر الرقمية بالكامل دون الحاجة للاستلام الورقي.وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تنظيمية لتسهيل دخول الجماهير وضمان سلاسة الحدث، مع إتاحة خيارات متعددة تناسب مختلف الفئات.