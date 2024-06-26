الامين العام لكتائب الامام علي يبارك بترقية اللامي والزيدي: هذا أقل استحقاق

وقال الزيدي في تغريدة على منصة اكس، تابعتها، السومرية نيوز، انه "نبارك للإخوة المجاهدين في هيئة الحشد الشعبي صدور أوامر الترقية، وهذا أقل استحقاق يقدم لهم لما قدموه من الجهد والعطاء الكبير في تأسيس وترسيخ قواعد مؤسسة الحشد الشعبي".وأضاف، :"نبارك للأخ المجاهد الفريق الركن حسين فالح اللامي (أبو زينب) تسنمه منصبمعاون رئيس اركان الحشد وللأخ المعطاء الشيخ المجاهد علي الزيدي منصب مدير أمن الحشد وندعو لهما بالتوفيق والنجاح في إكمال مسيرة البناء وتعزيز القدرات الأمنية والعسكرية لمؤسساتنا الأمنية".