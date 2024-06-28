مقتل زوج النائبة "فيان صبري" في اربيل

افاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بالعثور على جثة زوج النائب فيان صبري مقتول داخل عجلته في أربيل.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة زوج النائبة فيان صبري مقتول داخل عجلته على طريق 150 أربيل".



وأضاف، انه "يعمل ضابط برتبة لواء في قوات البيشمركة"، مشيرا الى انه "لم يتم التأكد اذا كان الحادث جنائي او انتحار".