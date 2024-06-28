الزيدي يعلق على مطلب امريكي "متطرف" بوضع رئيس القضاء على دائرة الاتهام

علق الأمين العام لكتائب الإمام علي، الحاج شبل الزيدي، على مطلب امريكي بوضع رئيس القضاء على دائرة الاتهام.

وقال الزيدي، في منشور على منصة اكس: " مايك والتز الذي يطالب بوضع رئيس القضاء الاعلى في دائرة الاتهام الامريكي هو عضو كونغرس جمهوري متطرف وصديق لوزير عراقي سابق تابع لحزب سياسي عريق يشكل جزءاً من العملية السياسية".