بارزاني يؤكد دعمه لرئيس القضاء: نرفض أي استهداف او طعن

وقال بارزاني، في منشور له على منصة "أكس"،: "نؤكد دعمنا ومساندتنا لسيادة القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى".وأضاف: "نثمن جهوده الكبيرة وخدمته المخلصة للقضاء والوطن، ونرفض أي استهداف أو طعن او تصريح تمس سمعته أو تنال من مكانته".