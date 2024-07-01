بضمنها السلم العالمي.. 4 ملفات على طاولة الاعرجي ونظيره الألماني

وذكر المكتب الإعلامي للأعرجي في بيان رود لـ السومرية نيوز، ان الأخير "التقى مع نظيره الألماني، يينز بلوتنر، وشهد اللقاء بحث تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين العراق وألمانيا وعلى جميع الصعد، لاسيما التعاون في الملف الأمني والاستخباري ومكافحة الإرهاب".وأضاف البيان، ان "الجانبين بحثا التحديات الدولية والإقليمية والحرب الدائرة في غزة وضرورة إنهاء هذه الحرب وترسيخ السلم العالمي".كما جرى خلال اللقاء، بحسب البيان، "بحث إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، وأهمية دخول الشركات الألمانية للاستثمار في العراق، للنهوض بواقع البلد وتعزيزا لمهمة حكومة الخدمة الوطنية".