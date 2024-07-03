برئاسة الجنابي.. نورس العيسى تعلن انضمامها الى "مبادرة"

وذكرت بيان لمكتب النائبة ورد لـ السومرية نيوز، انه "نورس العيسى انضمت الى كتلة المبادرة برئاسة النائب زياد الجنابي".وفي وقت سابق، أعلن مجموعة من أعضاء مجلس النواب ومجالس المحافظات، برئاسة النائب زياد الجنابي، الانشقاق عن تحالف تقدم وتأسيس كتلة الـ"مبادرة".