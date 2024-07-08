الاطار التنسيقي يجتمع لبحث ملف رئاسة البرلمان

وقال مصدر سياسي مطلع، لـ السومرية نيوز، إن "الإطار التنسيقي عقد اجتماعاً بمكتب رئيس ائتلاف النصر حيد العبادي، لمناقشة العديد من الملفات من ضمنها ملف حسم رئاسة البرلمان".ولم يكشف المصدر، مزيداً من التفاصيل.