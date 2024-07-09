بغداد وواشنطن تبحثان مرحلة ما بعد انتهاء مهام التحالف الدولي

وذكر بيان لمكتبه، ورد لـ السومرية نيوز، أن الاعرجي "استقبل بمكتبه اليوم الثلاثاء، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي، دانييل شابيرو، بحضور السفيرة الأمريكية في العراق، ألينا رومانوسكي".وتناول اللقاء، "بحث تطوير العلاقات الثنائية على المستوى الإستراتيجي وتعميق الشراكة الأمنية، خصوصا بعد مرحلة انتهاء مهمة التحالف الدولي، إلى جانب بحث ضمان مواصلة الحرب على الإرهاب بمنع مصادر تمويله البشرية والمالية والإعلامية، وحث الدول على سحب رعاياها وغلق مخيم الهول السوري".