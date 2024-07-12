تهريب نفط الإقليم الى إيران وتحذير التركمان من تدوير السلطة بكركوك في نشرة السومرية

• بواسطة الصهاريج.. استمرار عمليات تهريب النفط من الاقليم إلى إيران.. وشركات اجنبية متهمة بالتواطؤ مع المهربين.• الكشف عن خفايا القروض الوهمية في المصارف.. ومطالبات بتطبيقِ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد.• تركمان كركوك يحذرون من تدوير السلطة بين الكرد والعرب.. ويرفضون ضياع حقوق المكونات.• مقتل الارهابي ابو الحارث بعملية امنية في ديالى.. وقوات الامن تستكمل خطتها الخاصة بزيارة عاشوراء.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا.