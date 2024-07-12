السوداني يطعن بدستورية نظام رئاسة الجمهورية

أفام رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا للطعن بعدم دستورية قانون ديوان الرئاسة رقم (4) لسنة 1984 المعدل، والنظام الداخلي لرئاسة الجمهورية رقم (1) لسنة 2023 (المعدل).





جاء ذلك وفق وثائق رسمية وكما ادناه: