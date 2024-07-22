السومرية نيوز تنشر نص مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية

تنشر السومرية نيوز، نص مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وكان مجلس النواب أعلن عن جدول أعمال جلسة المجلس ليوم الأربعاء المقبل.

وتضمن الجدول القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

أدناه نص المقترح..