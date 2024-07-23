بطلب من نائب واحد.. رئاسة البرلمان تنوي تعديل قانون يمس جميع العراقيين

السومرية نيوز – سياسي

كشفت النائبة سروة عبد الواحد، عن نية رئاسة البرلمان تنوي تعديل قانون الأحوال الشخصية بناء على طلب من نائب واحد.

وقالت عبد الواحد في تدوينة على منصة X اطلعت عليها السومرية نيوز، ان "رئاسة مجلس النواب حذرت من أن نتحدث عن البرلمان، ونحن نقول فعلاً إن البرلمان مؤسسة عريقة ولا أحد يستطيع المساس بها، لكن حينما تضع الرئاسة جدول أعمال وبناءً على طلب نائب واحد تقوم بتعديل قانون الأحوال الشخصية الذي يمس كل العراقيين فكيف نرد عليكم!".

وأضافت ان "تمرير هذا التعديل يقسّم العراق، ومن يتحدث باسم المرجعية ويقول إن المرجع الأعلى دعا إلى هذا التعديل لتقسيم العراق فعليه أن يعطينا دليلاً واضحاً وصريحاً على هذا الكلام"، لافتة الى "اننا نرفض التعديلات ولن نقف مكتوفي الأيدي".