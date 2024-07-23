البنك المركزي يبحث مع الأمم المتحدة تطوير البرامج الثنائية

وذكر بيان للمركزي العراقي، ورد لـ السومرية نيوز، ان العلاق "استقبل ألبرتين والوفد المرافق لها، وجرى بحث تعزيز العلاقات الثنائية واستكمال البرامج المتحققة بين الجانبين خاصة بما يتعلق في بناء القدرات في متابعة المتحصلات الجرميّة وفق أفضل الممارسات الدولية".وأشاد الوفد الضيف، "بالجهود المبذولة من قبل مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب العراقي في مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومتابعة المتحصلات وتعزيز عمل المنظومة الداخلية والإقليمية والدولية".