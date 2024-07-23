بمشاركة 188 دولة.. رشيد يستقبل الفائز بالمرتبة الأولى ببطولة مكافحة الاتجار بالبشر

وذكر المكتب الإعلامي لرشيد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان الأخير "استقبل في قصر بغداد، العميد مصطفى رضا الياسري الذي نال المرتبة الأولى في بطولة مكافحة الاتجار بالبشر التي أقامتها وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن".وأشاد الرئيس، بحسب البيان، "بالجهود التي بذلها الياسري التي أهلته للفوز بالمرتبة الأولى من بين 188 دولة مشاركة"، مؤكدا "ضرورة مواصلة هذا الجهد الإبداعي وبما يرفع اسم العراق في المحافل الدولية، ومتمنيا للفائز بالتوفيق والنجاح في مهام عمله وتجسيد هذا الفوز في العمل على ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد".