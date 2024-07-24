نشرة السومرية.. مشادات البرلمان تشعل جدل قانون الأحوال الشخصية وانقسامات بمجلس النجف

إليكم عناوين نشرة أخبار الظهيرة، التي ستبث على فضائية السومرية، اليوم الأربعاء، 24 تموز 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.



• قانون الاحوال الشخصية يشعل ازمة في البرلمان.. سحب من جدول الاعمال.. ومشادة كلامية تنتهي برفع الجلسة.



• هيئة استثمار النجف تسبب انقساما في مجلس المحافظة.. تهديد بمقاطعة الجلسات.. ورفض لاستمرار المحاصصة.



• تلافيا لحوادث الدهس.. رادارات متنقلة ترافق زائري الاربعينية.. ومطالبات بضرورة انجاز طريق ياحسين في الديوانية.



• العراق يطالب بإنسحاب قوات التحالف بدءاً من أيلول المقبل.. وينفي دخول ارهابيين من سوريا الى الموصل.



شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر

• قانون الاحوال الشخصية يشعل ازمة في البرلمان.. سحب من جدول الاعمال.. ومشادة كلامية تنتهي برفع الجلسة.• هيئة استثمار النجف تسبب انقساما في مجلس المحافظة.. تهديد بمقاطعة الجلسات.. ورفض لاستمرار المحاصصة.• تلافيا لحوادث الدهس.. رادارات متنقلة ترافق زائري الاربعينية.. ومطالبات بضرورة انجاز طريق ياحسين في الديوانية.• العراق يطالب بإنسحاب قوات التحالف بدءاً من أيلول المقبل.. وينفي دخول ارهابيين من سوريا الى الموصل.شاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا