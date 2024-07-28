وفاة عضو مجلس نواب عراقي - عاجل

وقال مكتبه الإعلامي في بيان "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، و ببالغ الحزن والأسى انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ د. غاندي محمد الكسنزان رحمه الله تعالى".وأضاف البيان "سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا وإياكم وعائلته و ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".ولم يشر البيان، إلى سبب وفاة النائب غاندي الكسنزان.