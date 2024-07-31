شبل الزيدي ينعى هنية: قدم كل ما يملك في سبيل الله وقضية شعبه

السومرية نيوز – سياسة



نعى الأمين العام لكتائب الإمام علي شبل الزيدي، اليوم الأربعاء، استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مؤكدا ان الشهيد قدم كل ما يملك في سبيل الله وقضية الشعب الفلسطيني.



أدناه بيان الزيدي المصور:

