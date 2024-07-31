وقال خامنئي في رسالة على استشهاد هنية نشرت وسائل الاعلام الإيرانية جزءًا منها، وتابعتها السومرية نيوز، ان "الكيان الصهيوني المجرم الإرهابي جلب على نفسه بهذا الاعتداء أشد العقاب"، مؤكدا ان "الثأر لدماء هنية من واجب إيران لأنه استشهد على أرضنا".واستهدفت غارة إسرائيلية فجر اليوم الأربعاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، بعد ساعات من حضوره حفل تنصيب مسعود بزشكيان رئيسا لإيران.