العراق يطالب المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات وانتهاك سيادة الدول

وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "حكومة جمهورية العراق تدين بأشد العبارات لعملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، إثر غارة غادرة استهدفت مقر إقامته".وأكدت، أن "هذه العملية العدوانية تُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وتهديداً للأمن والاستقرار في المنطقة".وعبرت عن "تضامن العراق الكامل مع الشعب الفلسطيني وقيادته في هذه اللحظات العصيبة"، داعية المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات المتكررة وانتهاك سيادة الدول".وأشارت الوزارة إلى "التزام جمهورية العراقية بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، بما في ذلك حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".