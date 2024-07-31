رئاسة الجمهورية تنعى "هنية": كرس حياته لطرد الاحتلال الاسرائيلي

وذكر بيان للرئاسة ورد لـ السومرية نيوز، انه "تنعى رئاسة الجمهورية الشهيد "إسماعيل هنية" المجاهد الذي كرس حياته من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية السليبة وطرد الاحتلال. وإذ ينضم الشهيد إلى كوكبة الشهداء الذين سبقوه إلى طريق الحق، إنما يؤكد أن القضية الفلسطينية ستبقى حيةً في ضمائر الشرفاء حتى التحرير الناجز أن شاء الله".واتم البيان، "تقبل الله الشهيد المجاهد إسماعيل هنية بأحسن القبول، وستبقى سيرته الجهادية الثرة مناراً تهتدي به الأجيال وحتى النصر القريب".