العراق يخاطب مجلس الأمن بشأن اغتيال هنية

السومرية نيوز – محلي

وجهت الحكومة العراقية، دعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "في سلوك إجرامي آخر، أقدم الكيان الصهيوني على عدوان آثم استهدف العاصمة الإيرانية طهران، أسفر عن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيّد إسماعيل هنية".

وأضاف ان "الكيان الصهيوني تجاوز على سيادة البلدان، واستهتر بالقوانين الدولية، عبر ارتكاب جرائم الاغتيال واستهداف شخصية سياسية، والسعي إلى إشعال فتيل الأزمات وتوسعة الصراعات، التي ستدفع حتماً إلى تداعيات خطيرة في المنطقة"، مشيرا الى ان "الحكومة العراقية كررت تحذيراتها من مغبّة هذا السلوك العدواني، وطالبت في أكثر من مناسبة بموقف دولي حازم من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية والهيئات الأممية، والدول الكبرى على حد سواء، لردع التجاوزات الصهيونية التي تعبث باستقرار المنطقة وأمن شعوبها، وتبثّ أسباب التوتر، فضلاً عن استمرار الكيان بشنّ حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الصامد، خارقا بذلك كل المعايير الأخلاقية والإنسانية".

ووجه العوادي "الدعوة لمجلس الأمن الدولي للقيام بمسؤولياته ومهامه للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين".