بطلب من السوداني والقوى السياسية.. تأجيل جلسة مجلس محافظة كركوك اليوم (وثيقة)

وجاء في وثيقة صادرة من مجلس محافظة كركوك وحصلت عليها السومرية نيوز كالاتي، "بعد ورود إشارات ايجابية من بعض القوى السياسية في مجلس محافظة كركوك وطلبها منحها المزيد من الوقت لترتيب مشاركتها في جلسة مجلس المحافظة القادمة واستجابة منا لطلب رئيس مجلس الوزراء وقادة القوى السياسية الوطنية بضرورة منح المزيد من الوقت لباقي الأعضاء، قررنا تأجيل جلسة اليوم الخميس الى بداية الأسبوع القادم مع حرصنا على استكمال الإجراءات تشكيل الحكومة المحلية المقبلة وبمشاركة مكونات المحافظة وبما يخدم مصالح المواطنين".الوثيقة ادناه: