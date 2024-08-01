النزاهة تكشف عن "سرقات كبرى" تمت جميعها بقيادة "نور زهير"

وقال حنون في مؤتمر صحفي حضرته، السومرية نيوز، إن " قضية الأمانات الضريبية مازالت مستمرة وجهودنا مستمرة بإعادة جميع المتهمين الهاربين وتقديمهم للقضاء"، مبينا انه " تم استراد المتهم قاسم محمد من إقليم كردستان بعد ان كان هارباً في تركيا ولولا تعاون وزير الداخلية وإقليم كردستان لما استطعنا إرجاعه".

وأضاف حنون، أن "السرقة التي قام بها المتهم محمد هي ٩٨٢ مليار عراقي بواسطة ٥٥ صكا، بالإشتراك مع المتهم نور زهير الذي كان يقود كل هذه العملية"، مستدركا بالقول "القينا القبض على المتهم محمد فلاح عبد الجناب المتهم بسرقة أكثر من ترليون دينار وهو موقوف في دولة الامارات ومستمرين بإجراءات استرداده".

وتابع حنون، أن "جميع من القينا القبض عليهم قاموا بسرقاتهم بالاشتراك مع نور زهير"، لافتا الى ان "المتهم علاء خلف العمر الآن في لبنان ومستمرين بمتابعته مع السلطات اللبنانية واحتمال هروبه الى تركيا وهو منتسب سابق في جهاز الامن الوطني وفي ذمته ٤٩٧ مليار دينار عراقي".

وأكد حنون أن "المتهم حسين كاوة متهم بسرقة اكثر من ستمائة مليار عراقي وهو موقوف في اقليم كردستان"، مطالبا مدير هيئة الضرائب ووزيرة المالية تزويد الهيئة بـأرقام الأموال التي سرقت من الامانات الضريبية".

وبين رئيس الهيئة، أن "أموالا طائلة استرجعناها من أحد الموظفين الكبار في هيئة العامة لسكك الحديد، والعملية تمت من خلال معلومات من مخبر".

وكشف حنون، أن "بعض هذه الأموال تم استردادها من أمين صندوق في مديرية المرور العامة وتم القاء القبض على العميد مدير الموقع"، دون ذكر أسمهما، منوها الى "رصد ١٢ عقارا مسجلا باسم زوجة أمين الصندوق في المرور ومعرضين للسيارات وضبط ١٢ سيارة حديثة بحوزته، و٨٩ عطرا من ماركات عالمية فاخرة وأجهزة موبايل في منزل المتهم".

وأشار حيدر حنون الى "القبض على مدير بلدية الحر في محافظة كربلاء فيما يخص توزيع فطع اراضي مختلفة للضوابط والقوانين"، مناشدا "مجلس النواب ان يصادق على قانون حق الحصول على المعلومة ليتسنى للمؤسسات والأفراد حق الحصول على المعلومات التي تخص الأموال المسروقة".