عقوبات المصارف وسرقة القرن وأزمة ديالى وكركوك في نشرة السومرية

إليكم عناوين نشرة أخبار المسائية، التي ستبث على فضائية السومرية اليوم الخميس 1 آب 2024 وتحديداً في الساعة 7:45م.





• يقودهم نور زهير.. النزاهة تكشف تفاصيل استرداد متهمين بسرقة القرن بالتعاون مع كردستان



• جولات ماراثونية لحل أزمتي ديالى وكركوك.. وحلول غائبة في ظل ترقب شعبي



• اصرار مستثمر متنفذ على بناء مول تجاري في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العمل



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• العلوي يعد الاحداث الاخيرة تقويضا لمفاوضات الانسحاب.. ويرجح رفع العقوبات عن بعض المصارف• يقودهم نور زهير.. النزاهة تكشف تفاصيل استرداد متهمين بسرقة القرن بالتعاون مع كردستان• جولات ماراثونية لحل أزمتي ديالى وكركوك.. وحلول غائبة في ظل ترقب شعبي• اصرار مستثمر متنفذ على بناء مول تجاري في زيونة.. ومطالبات شعبية بإيقاف العملشاهد تفاصيل هذه العناوين وتقارير أخرى في نشرة أخبار السومرية عبر البث المباشر هنا