ليث الخزعلي بشأن تطورات المنطقة: صراع الحق مع الباطل

اعتبر الدكتور ليث الخزعلي، الخميس، أن المنطقة تمر بمنعطف مهم، مشيرا الى أنه صراع الحق مع الباطل.

وقال الخزعلي في بيان أدناه نصه، "على الرغم مما لدى الصهيانة من امكانيات مادية وفنية وتكنولوجية وما قاموا به من جرائم ابادة تجاه غزة التضحيات وعمليات غدر تجاه حزب الله الغالب وايران الاسلام وعراق المقدسات ويمن الحكمة.. الان ان محور المقاومة لديه نقاط القوة". وأضاف "لدينا رجال قلوبهم كزبر الحديد ولدينا قادة يملكون الحكمة والايمان والشجاعة والبأس".