المحكمة الاتحادية ترد على طلب رئيس الجمهورية لتفسير مادة دستورية (وثائق)

السومرية نيوز – سياسة



ردت المحكمة الاتحادية العليا، على طلب تقدم به رئيس الجمهورية لتفسير مادة دستورية، فيما إذا كان بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد لمجلس النواب، أم بالاشتراك مع رئاسة الوزراء.





الوثائق ادناه: وبحسب وثائق اطلعت عليها السومرية نيوز، فإن المحكمة الاتحادية فسرت المادة (60/ أولاً) من الدستور، أنه بإمكان رئاسة الجمهورية إرسال مشاريع القوانين على وجه الانفراد، باستثناء مشروع الموازنة العامة والحسابات الختامية، والتي تكون حصراً برئاسة الوزراء.الوثائق ادناه:

