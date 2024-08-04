لجنة نيابية تكشف للسومرية تفاصيل جديدة عن قانون المحاماة وأبرز فقراته

ويتضمن جدول اعمال جلسة اليوم الاحد 4 أب/ أغسطس 2024، في الفقرة الثالثة منه، تقرير ومناقشة "القراءة الثانية" لمقترح تعديل قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1965.ويقول عضو اللجنة القانونية محد الخفاجي في حديث للسومرية نيوز عن قانون المحاماة رقم 173 لسنة 1965، "امضينا بالتعاون مع نقابة المحاميين العراقيين بتعديل قانون المحاماة بما يواكب التوسع الحاصل في هذه الشريحة المهمة وتضاعف عددها بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية".ويضيف انه "تمت القراءة الأولى للقانون خلال الأشهر الماضية، كما وردتنا من نقابة المحاميين مقترح وتم تعديل الكثير من الفقرات على ضوء هذا المقترح وتقديمه باسم اللجنة القانونية"، لافتا الى ان "القانون يتضمن تفاصيل كثيرة منها تحديد شروط الانتماء وفتح الشركات وتعزيز شركات المحاماة وتأسيس معهد يتعلق بشؤون المحاماة وتدريب الراغبين بالانتماء للنقابة وإعطاء صلاحيات أخرى لمجلس النقابة".يشار الى انه في الـ27 من شهر شباط الماضي 2024، أنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمقترح قانون تعديل قانون المحاماة رقم (174) لسنة 1965.