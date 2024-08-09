المفوضية تحدد موعد إجراء القرعة الخاصة بانتخابات برلمان كردستان

وقالت المفوضية في بيان ورد للسومرية نيوز، إنها سوف "تقيم القرعة الخاصة بأرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين الأفراد المشاركين في انتخابات برلمان إقليم كردستان، يوم السبت (10 آب 2024)".وذكرت أن موعد ومكان إجراء القرعة هو "فندق أربيل الدولي في تمام الساعة 10 صباحاً"".وكان مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، قد صادق في 30 تموز الماضي، على عدد مراكز ومحطات الاقتراع للدوائر الانتخابية الأربعة في إقليم كردستان.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، إن "عدد مراكز التصويت العام بلغ 1266 مركزا، مقابل 6318 محطة، فيما بلغ عدد الناخبين المسجلين بايومتريا والذين يحق لهم المشاركة في التصويت العام 2683618".وأشارت الغلاي إلى أن "مجموع الناخبين النهائي الذين يحق لهم المشاركة في التصويت الخاص بلغ 215960، ليبلغ بذلك العدد الكلي للناخبين المسجلين بايومتريا ويحق لهم المشاركة في الانتخابات 2899578".ولفتت إلى أن "عدد محطات التصويت الخاص في الدوائر الانتخابية بلغ 749 محطة، بواقع 165 مركز تصويت".وفي 20 تموز الجاري، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، مشاركة 139 تحالفاً وحزباً ومرشحاً فرداً بانتخابات برلمان إقليم كردستان.وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي في بيان، إن "عدد التحالفات بلغ 2، وعدد الأحزاب 13".أما بالنسبة للمرشحين الفرد للمكونات، فقد بلغ عدد مرشحي المكون المسيحي 19 مرشحاً، موزعين في أربيل 7، والسليمانية 4، ودهوك 8.وبخصوص مرشحين المكون التركماني، فقد بلغوا 20 مرشحاً، موزعين في أربيل 14، والسليمانية 6.كما ذكرت الغلاي أن عدد المرشحين الأفراد، بلغ 85 مرشحاً، ليكون العدد الإجمالي 139 قائمة، وفق بيان الغلاي.وكان يوم (18 تموز) الموعد الأخير لتقديم قوائم المرشحين وتسجيلها لدى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.وقد تم تخصيص 38 مقعداً لمحافظة السليمانية، و34 لمحافظة أربيل، و25 لمحافظة دهوك، وثلاثة مقاعد لمحافظة حلبجة، وتم تخصيص مقعدين في كل من أربيل والسليمانية لكوتا المسيحيين والتركمان، وواحد في دهوك للمكون المسيحي.يذكر أن رئاسة إقليم كردستان حددت يوم (20 تشرين الأول 2024) كموعد لإجراء الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان.